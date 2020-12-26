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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Только с отрицательным тестом на Covid-19: Турция меняет правила въезда для туристов

С 28 декабря Турция будет требовать негативные ПЦР-тесты на коронавирус от туристов, прибывающих в страну на самолете.

А с 30 декабря тест потребуется от всех прибывающих также наземным и морским транспортом. Он должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до вылета пассажира.

Туристов, которые не смогут предоставить отрицательный тест, будут помещать на карантин по адресам, где они проживают. Такие меры будут действовать до 1 марта 2021 года.

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Новогодний локдаун в Турции

Турция на Новый год введет четырехдневный локдаун. Комендантский час в стране продлится с 21.00 31 декабря до 5.00 4 января.

Накануне Турция также ввела жесткий карантин на выходных. Он предусматривает, что граждане должны сидеть дома и выходить на улицу только в ближайший супермаркет или аптеку.

Источник: Hurriyet

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