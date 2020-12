По состоянию на 26 декабря все страны ЕС получили вакцину от коронавируса. С 27 декабря в Европейском Союзе стартует вакцинация.

Об этом в видеообращении сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вместе с тем, Урсула фон дер Ляйен отметила, что вскоре Европейский Союз будет иметь больше вакцин, как только будет подтверждено их безопасность и эффективность.

Однако, несмотря на это, каждый все равно должен защищать себя и своих родных, и соблюдать все необходимые рекомендации.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.

Vaccination will begin tomorrow across the EU.

The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020