По состоянию на 26 декабря все страны ЕС получили вакцину от коронавируса. С 27 декабря в Европейском Союзе стартует вакцинация.

Об этом в видеообращении сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Сегодня мы переворачиваем страницу тяжелого года. Вакцины от Covid-19 доставлены во все страны ЕС. Вакцинация во всем Евросоюзе начнется завтра. Она стала доступна одновременно для всех государств ЕС. Вакцинация позволит нам постепенно вернуться к нормальной жизни.

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Вместе с тем, Урсула фон дер Ляйен отметила, что вскоре Европейский Союз будет иметь больше вакцин, как только будет подтверждено их безопасность и эффективность.

Однако, несмотря на это, каждый все равно должен защищать себя и своих родных, и соблюдать все необходимые рекомендации.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries. Vaccination will begin tomorrow across the EU. The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020

Вакцинация от коронавируса

Между тем мир уже начал проводить вакцинацию от коронавируса. В частности, более 2,7 млн человек в шести странах сделали прививки против Covid-19.

В США вакцинация началась 14 декабря. Прививки делают препаратами производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

Также вакцинация против Covid-19 началась в Канаде, Великобритании, Израиле, Китае и России.