Представителям компании AstraZeneca удалось повысить эффективность своей вакцины против коронавируса.
Сейчас она превышает 90%, однако подробностей исследования разработчики пока не сообщают.
— Нам удалось найти формулу успеха и способ выйти на столь же высокие показатели эффективности, как у остальных. Больше сказать вам не могу, — уточнил исполнительный директор компании AstraZeneca Паскаль Сорио.
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Кроме того, разработчики хотят изучить эффективность своего вещества против нового штамма коронавируса, который с 14 декабря распространяется на территории Великобритании.
Вакцина против коронавируса
В Великобритании планируют начать вакцинировать людей веществом от компании AstraZeneca.
По предварительной информации, старт вакцинации — с 4 января 2021 года.
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Источник: The Sunday Times, РБК-Украина