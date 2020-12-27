Новый штамм коронавируса, о котором сообщили 14 декабря в Великобритании, продолжает распространяться по миру.
Мутацию обнаружили в Португалии, в регионе Мадейра.
По предварительной информации, новый вариант вируса в страну завезли люди, которые прибыли из Великобритании.
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Кроме того, есть информация о случаях заболевания людей новым штаммом коронавируса в Иордании и Норвегии.
Новый штамм коронавируса
14 декабря в Великобритании заявили о появлении нового штамма коронавируса. По информации местных специалистов, он распространяется быстрее, однако не является более смертоносным или опасным.
После этого случаи мутировавшего вируса начали фиксировать по всему миру — в Европе, Азии, Австралии, Канаде.
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Источник: NRC