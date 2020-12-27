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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Новый штамм Covid-19 распространяется по миру — мутацию обнаружили в Португалии

Новый штамм коронавируса, о котором сообщили 14 декабря в Великобритании, продолжает распространяться по миру.

Мутацию обнаружили в Португалии, в регионе Мадейра.

По предварительной информации, новый вариант вируса в страну завезли люди, которые прибыли из Великобритании.

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Кроме того, есть информация о случаях заболевания людей новым штаммом коронавируса в Иордании и Норвегии.

Новый штамм коронавируса

14 декабря в Великобритании заявили о появлении нового штамма коронавируса. По информации местных специалистов, он распространяется быстрее, однако не является более смертоносным или опасным.

После этого случаи мутировавшего вируса начали фиксировать по всему миру — в Европе, Азии, Австралии, Канаде.

Подробнее о новом штамме коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: NRC

Фото: Depositphotos

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