По состоянию на 27 декабря 2020 года ВООЗ сообщает о 79 232 555 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в мире.

За последние сутки вирус выявили у 434 779 жителей планеты.

За время пандемии 1 754 493 человека умерли от вируса, 7 393 — за последние 24 часа.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения Covid-19

Лидеры по количеству случаев болезни

США — 18 648 989 (+145 489);

Индия — 10 187 850 (+18 732);

Бразилия — 7 448 560 (+22 967);

РФ — 3 050 248 (+28 284);

Франция — 2 507 532 (+2 458).

Где больше всего смертей от Covid-19

США — 328 014 (+1 692);

Бразилия — 190 488 (+482);

Индия — 147 622 (+279);

Мексика — 121 837 (+665);

Италия — 71 620 (+261).

Карантин в мире

Новый штамм коронавируса продолжает распространятся по миру, из-за чего страны не спешат ослаблять карантинные меры.

Кроме того, на планете продолжается процесс вакцинации от вируса. Сейчас людям делают прививки в США, ЕС, Израиле.

Коронавирус в мире

В мире не улучшается ситуация с коронавирусом.

Об этом свидетельствует и статистика за 26 декабря — суточный прирост больных составил более 700 тыс. случаев.

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Источник: ВОЗ