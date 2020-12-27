По состоянию на 27 декабря 2020 года ВООЗ сообщает о 79 232 555 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в мире.
За последние сутки вирус выявили у 434 779 жителей планеты.
За время пандемии 1 754 493 человека умерли от вируса, 7 393 — за последние 24 часа.
Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения Covid-19
Лидеры по количеству случаев болезни
- США — 18 648 989 (+145 489);
- Индия — 10 187 850 (+18 732);
- Бразилия — 7 448 560 (+22 967);
- РФ — 3 050 248 (+28 284);
- Франция — 2 507 532 (+2 458).
Где больше всего смертей от Covid-19
- США — 328 014 (+1 692);
- Бразилия — 190 488 (+482);
- Индия — 147 622 (+279);
- Мексика — 121 837 (+665);
- Италия — 71 620 (+261).
Карантин в мире
Новый штамм коронавируса продолжает распространятся по миру, из-за чего страны не спешат ослаблять карантинные меры.
Кроме того, на планете продолжается процесс вакцинации от вируса. Сейчас людям делают прививки в США, ЕС, Израиле.
Коронавирус в мире
В мире не улучшается ситуация с коронавирусом.
Об этом свидетельствует и статистика за 26 декабря — суточный прирост больных составил более 700 тыс. случаев.
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Источник: ВОЗ