Мошенничество с вакциной от коронавируса: Европол предупредил об опасности

В странах ЕС 27 декабря началась массовая вакцинация от коронавируса, и этим могут воспользоваться мошенники.

Об этом предупреждает глава Европола Катрин де Болль.

По ее словам, в сети уже появились объявления о продаже вакцины.

Она призывает не реагировать на подобные предложения, поскольку заказчик или не получит вакцину после оплаты, или же ее подделку, что грозит серьезными последствиями для здоровья.

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А правоохранителей глава Европола предупредила о возможных попытках кражи вакцины против коронавируса, отметив, что ведомство уже определило локации с наибольшей вероятостью подобных преступлений.

Вакцинация против коронавируса в ЕС

О том, что 27 декабря стартует вакцинация в странах ЕС, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Несмотря на прививки, всем необходимо будет продолжать придерживаться карантинных ограничений и рекомендаций.