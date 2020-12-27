В Бельгии из Санта-Клауса с Covid-19 умерли 18 пенсионеров

В Бельгии актер в образе Санта-Клауса посетил дом престарелых с рождественскими поздравлениями. Три дня спустя мужчина получил положительный результат на коронавирус.

Так как в доме престарелых не соблюдали надлежащих карантинных правил, это спровоцировало вспышку Covid-19.

В доме престарелых заразились 121 пациент и 36 работников. Из них 18 пожилых людей впоследствии скончались.

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Расследование показало, что во время визита актера никто не придерживался карантина: работники и пациенты были без масок, а актеры нарушали социальную дистанцию.

Однако эпидемиологи считают, что актер не смог бы за один визит заразить такое количество людей. Вирусолог Марк ван Ранст предположил, что причиной вспышки могла стать плохая вентиляция помещения.

Вакцинация против коронавируса в ЕС

27 декабря стартует вакцинация в странах ЕС, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Несмотря на прививки, всем необходимо будет продолжать придерживаться карантинных ограничений и рекомендаций.