В части населенных пунктов Германии приостановили процесс вакцинации населения против коронавируса.
Задержка связана с возможным нарушением правил хранения вакцины против вируса компаний Pfizer и BioNTech.
О подобных подозрениях сообщили несколько медицинских центров в административных округах Бавария и Верхняя Франкония.
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Специалисты сомневаются, что были соблюдены правила хранения вещества при температуре -70°. Пока это не проверят, процесс вакцинации не возобновят.
Вакцинация против коронавируса
После утверждения вакцин против коронавируса ряд стран начали процесс вакцинации. Среди них — США, Израиль, Мексика.
В Британии хотят начать прививать оксфордской вакциной людей с 4 января 2021 года.
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Источник: Al Jazeera