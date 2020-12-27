В части населенных пунктов Германии приостановили процесс вакцинации населения против коронавируса.

Задержка связана с возможным нарушением правил хранения вакцины против вируса компаний Pfizer и BioNTech.

О подобных подозрениях сообщили несколько медицинских центров в административных округах Бавария и Верхняя Франкония.

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Специалисты сомневаются, что были соблюдены правила хранения вещества при температуре -70°. Пока это не проверят, процесс вакцинации не возобновят.

Вакцинация против коронавируса

После утверждения вакцин против коронавируса ряд стран начали процесс вакцинации. Среди них — США, Израиль, Мексика.

В Британии хотят начать прививать оксфордской вакциной людей с 4 января 2021 года.

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Источник: Al Jazeera