В Китае суд вынес приговор общественной журналистке Жань Жан, которая сообщала о начале коронавирусной пандемии в городе Ухань в феврале 2020 года, и приговорил ее к четырем годам лишения свободы.

37-летняя Жань Жан снимала на видео о переполненных крематориях и больницах, которые широко расходились в соцсетях. Эти кадры показывали, как город пытается противодействовать распространению коронавируса в начале вспышки.

Китайский суд обвинил женщину в поиске поводов для ссор и провоцировании забот по ее освещению хаотичной первой реакции на первые случаи коронавирусной инфекции.

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По словам ее адвоката, сейчас есть основания беспокоиться о здоровье Жань. Она объявила голодовку еще в июне 2020 года, сейчас ее кормят насильно через нос.

Жань Жан является первой задержанной среди группы общественных журналистов, задержанных в этом году из-за освещения ситуации, которая произошла в Ухане из-за обнаружения случаев коронавируса.

Украина-Китай

Украина ведет переговоры с Китаем о поставках вакцины против коронавируса.

По словам главы МИД, украинская власть, президент, послы за рубежом помогают Минздраву обеспечить поставки вакцин из разных стран мира.