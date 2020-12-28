Из-за коронавируса в Южной Африке могут запретить алкоголь

Запрет алкоголя в Южной Африке может замедлить темпы заболеваемости коронавирусом.

С таким мнением выступила Южноафриканская медицинская ассоциация.

По словам их представителей, система здравоохранения страны находится на грани истощения. По состоянию на утро 28 декабря число случаев коронавируса в Южно-Африканской Республике превысило миллион.

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Кроме пациентов с Covid-19, медики занимаются тысячами граждан, нуждающихся в срочной помощи из-за проблем с алкоголем.

Массовые мероприятия, где уровень потребления алкоголя выходит за привычные рамки, приводит к росту количества драк, вооруженным нападениям, ДТП и травматическим падениям.

Кроме этого, возросло и количество случаев домашнего насилия.

Планирует ли правительство ЮАР прибегнуть к более жестким ограничениям касательно массовых собраний людей и продажи алкоголя, пока не сообщается.