Почти каждый день? За год РФ пыталась проникнуть в воздушное пространство НАТО более 350 раз

Почти 90% случаев попыток проникновения в воздушное пространство Североатлантического альянса были осуществлены самолетами Российской Федерации.

Об этом говорится в заявлении НАТО. Альянс опубликовал соответствующую статистику за 2020 год.

В целом речь идет о более 400 случаях, когда неизвестные самолеты приближались на критически близкое расстояние к воздушному пространству НАТО.

Более 350 попыток была предпринята военными самолетами РФ.

В заявлении альянса говорится, что это влечет потенциальную угрозу безопасности гражданских авиалайнеров.

Охрана воздушного пространства НАТО

Североатлантический альянс, в который по состоянию на 2020 год входит 30 государств, осуществляет постоянное наблюдение за воздушным пространством во всей Европе.

К этому процессу привлечено около 40 специальных радаров. Для круглосуточного дежурства (в случае возникновения авральном ситуаций) действуют еще около 60 самолетов.