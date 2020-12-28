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Факты / Мир / Росія
Наташа Тарчевська |

Почти каждый день? За год РФ пыталась проникнуть в воздушное пространство НАТО более 350 раз

Почти 90% случаев попыток проникновения в воздушное пространство Североатлантического альянса были осуществлены самолетами Российской Федерации.

Об этом говорится в заявлении НАТО. Альянс опубликовал соответствующую статистику за 2020 год.

В целом речь идет о более 400 случаях, когда неизвестные самолеты приближались на критически близкое расстояние к воздушному пространству НАТО.

Более 350 попыток была предпринята военными самолетами РФ.

В заявлении альянса говорится, что это влечет потенциальную угрозу безопасности гражданских авиалайнеров.

Почти каждый день? За год РФ пыталась проникнуть в воздушное пространство НАТО более 350 раз

Охрана воздушного пространства НАТО

Североатлантический альянс, в который по состоянию на 2020 год входит 30 государств, осуществляет постоянное наблюдение за воздушным пространством во всей Европе.

К этому процессу привлечено около 40 специальных радаров. Для круглосуточного дежурства (в случае возникновения авральном ситуаций) действуют еще около 60 самолетов.

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