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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Худшие времена впереди: главный инфекционист США о пандемии Covid-19

Худший этап пандемии коронавируса не позади, а впереди. Такое мнение высказал глава Центра инфекционных и аллергических заболеваний США доктор Энтони Фаучи.

По его словам, новая вспышка распространения Covid-19 в Штатах может быть связана с периодом зимних праздников, ведь многие американцы в это время собираются в кругу друзей и семьи.

— Мы очень вероятно можем увидеть послепраздничную вспышку, я имею в виду Рождество и Новый год. С уровнем госпитализации в 120 тыс. человек ежедневно, сейчас мы действительно в критической фазе, — отметил Фаучи.

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Также Фаучи надеется, что до осени 2021 года необходимый для коллективного иммунитета процент людей вакцинируется от коронавируса.

Коронавирус в мире

По состоянию на 27 декабря ВОЗ сообщила о 79 232 555 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. За последние сутки вирус подтвердили у 434 779 жителей планеты.

США остаются лидером по количеству больных (18 648 989) и количеству смертей (328 014) от Covid-19.

Источник: Голос Америки

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