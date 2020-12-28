Навальному угрожают тюрьмой за неявку в участок

Федеральная служба исполнения наказаний России грозит оппозиционеру Алексею Навальному заменой условного срока на реальное лишение свободы.

У Навального до 30 декабря 2020 года продолжается испытательный срок по делу о хищении средств компании Ив Роше, в связи с чем ФСИН требует от него явиться в филиал ведомства в Москве и угрожая судом.

Ведомство отмечает, что Навальный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции и не выполняет возложенные на него обязанности.

ААААААААА ФСИН, ссылаясь на статью в «Ланцете» требует меня посадить. Но, извините, статья о том, что я был отравлен «Новичком». Значит, на официальном уровне государство признало отравление. Где же уголовное дело? https://t.co/w7Bcx1DND4 — Alexey Navalny (@navalny) December 28, 2020

ФСИН ссылается на статью журнала The Lancet от 22 декабря 2020 года на основе материалов немецкой клиники Шарите о лечении Навального. Там указано, что политик был выписан 20 сентября, а к 12 октября у него прошли все последствия отравления Новичком.

Ведомство заявляет, что Навальный так и не пришел отметиться и теперь должен прибыть в московское отделение до 9.00 29 декабря. Если суд удовлетворит ходатайство о замене условного срока, то Навальный получит 3,5 года лишения свободы.

Сейчас Навальный находится в Германии, где проходит курс реабилитации после отравления.