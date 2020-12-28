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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Более 440 тыс. новых случаев: главное о коронавирусе в мире 28 декабря

28 декабря Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 441 861 новый случай коронавируса в мире. Всего заболело 79 673 754 человек.

За последние сутки от осложнений Covid-19 умерло 6 807 пациентов. Всего за период пандемии зафиксировано 1 761 381 летальный случай.

Читайте: Коронавирус в мире: карта и статистика распространения

Лидеры по количеству больных коронавирусом:

  • США — 18 827 300 (+178 311);
  • Индия — 10 207 871 (+20 021);
  • Бразилия — 7 465 806 (+17 246);
  • Российская Федерация — 3 078 035 (+27 787);
  • Франция — 251 6348 (+8 816).

Украина в рейтинге распространения болезни занимает 16 место.

Где больше всего смертей от Covid-19:

  • США — 329 310 (+1 296);
  • Бразилия — 190 795 (+307);
  • Индия — 147 901 (+279);
  • Мексика — 122 026 (+189);
  • Италия — 71925 (+305).

По количеству летальных исходов Украина занимает 20 место.

Коронавирус в мире 27 декабря

По состоянию на 27 декабря в мире было зафиксировано 79 232 555 случаев коронавируса. За прошедшие сутки болезнь диагностировали у 434 779 человек.

За 24 часа количество летальных случаев увеличилось на 7 393. Подробнее о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ

Фото: Depositphotos

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