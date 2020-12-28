28 декабря Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 441 861 новый случай коронавируса в мире. Всего заболело 79 673 754 человек.

За последние сутки от осложнений Covid-19 умерло 6 807 пациентов. Всего за период пандемии зафиксировано 1 761 381 летальный случай.

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Лидеры по количеству больных коронавирусом:

США — 18 827 300 (+178 311);

Индия — 10 207 871 (+20 021);

Бразилия — 7 465 806 (+17 246);

Российская Федерация — 3 078 035 (+27 787);

Франция — 251 6348 (+8 816).

Украина в рейтинге распространения болезни занимает 16 место.

Где больше всего смертей от Covid-19:

США — 329 310 (+1 296);

Бразилия — 190 795 (+307);

Индия — 147 901 (+279);

Мексика — 122 026 (+189);

Италия — 71925 (+305).

По количеству летальных исходов Украина занимает 20 место.

Коронавирус в мире 27 декабря

По состоянию на 27 декабря в мире было зафиксировано 79 232 555 случаев коронавируса. За прошедшие сутки болезнь диагностировали у 434 779 человек.

За 24 часа количество летальных случаев увеличилось на 7 393. Подробнее о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ