28 декабря Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 441 861 новый случай коронавируса в мире. Всего заболело 79 673 754 человек.
За последние сутки от осложнений Covid-19 умерло 6 807 пациентов. Всего за период пандемии зафиксировано 1 761 381 летальный случай.
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Лидеры по количеству больных коронавирусом:
- США — 18 827 300 (+178 311);
- Индия — 10 207 871 (+20 021);
- Бразилия — 7 465 806 (+17 246);
- Российская Федерация — 3 078 035 (+27 787);
- Франция — 251 6348 (+8 816).
Украина в рейтинге распространения болезни занимает 16 место.
Где больше всего смертей от Covid-19:
- США — 329 310 (+1 296);
- Бразилия — 190 795 (+307);
- Индия — 147 901 (+279);
- Мексика — 122 026 (+189);
- Италия — 71925 (+305).
По количеству летальных исходов Украина занимает 20 место.
Коронавирус в мире 27 декабря
По состоянию на 27 декабря в мире было зафиксировано 79 232 555 случаев коронавируса. За прошедшие сутки болезнь диагностировали у 434 779 человек.
За 24 часа количество летальных случаев увеличилось на 7 393. Подробнее о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.
Источник: ВОЗ