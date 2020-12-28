О победе над пандемией говорить еще рано — ВОЗ

Начало массовой вакцинации в мире является важным шагом в борьбе с коронавирусом. Однако говорить о полной победе над пандемией Covid-19 преждевременно.

Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на брифинге в Женеве.

Как пояснил представитель ВОЗ, высокая эффективность вакцин не является залогом ликвидации коронавируса и пока неизвестно, сможет ли мир добиться такого охвата вакцинации, чтобы полностью избавиться от этого вируса. Также в ВОЗ пока не знают, как вакцинация влияет на передачу коронавируса.

— Наиболее вероятный вариант развития событий на ближайшее будущее, что коронавирус сохранится, но его распространение будет находиться на низком уровне. Пока мы не можем выйти на полную ликвидацию, — подчеркнул Райан.

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Вакцинация в Польше

В Польше украинские мигранты смогут бесплатно получить вакцину от коронавируса. Для этого необходимо иметь карту поляка, временный или постоянный вид на жительство.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик отметил, что для получения бесплатной вакцины иностранным гражданам достаточно иметь официальные документы, подтверждающие Польшу как страну проживания.