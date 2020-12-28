Коронавирус продолжает распространяться по миру — 28 декабря стало известно о 81 млн случаев заболевания в мире. В Украине количество инфицированных Covid-19 продолжает уменьшаться.

Факты ICTV подготовили самые важные новости мира и Украины о коронавирусе 28 декабря.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 22 декабря в Украине зафиксировали 4 385 новых случаев заболевания коронавирусом. В стране умерло 75 пациентов. За сутки выздоровел 7 191 человек.

Наибольшее количество случаев зарегистрировали в Киеве (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что январский локдаун в Украине, который запланирован с 8 до 24 января 2021-го, не будут отменять, ведь во время новогодних праздников может возникнуть новая вспышка болезни. Еще одна причина — возможное ухудшение ситуации с гриппом.

Также министр отметил, что вакцинацию от Covid-19 будут проводить у семейных врачей. В Украине создадут мобильные бригады и специальные пункты вакцинации.

Коронавирус в мире

Лидерами по количеству инфицированных коронавирусом остаются США (19,5 млн), Индия (10,2 млн) и Бразилия (7,4 млн).

В Европе лидерами антирейтинга по количеству новых случаев Covid-19 являются Великобритания, Германия, Нидерланды, Италия, Франция и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 15-м месте.

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Польша усилила карантин с 28 декабря по 17 января. Новые ограничения запрещают свободное перемещение лиц в новогоднюю ночь с 19.00 31 декабря до 6.00 1 января. Не будут работать торговые центры и горнолыжные трассы.

Также 28 декабря Польша получила 300 тыс. доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer. В стране уже начали их распределение.

В Австрии тоже прекращают и ограничивают работу некоторых горнолыжных курортов из-за наплыва отдыхающих. В частности закрыли долину Боденталь в австрийской федеральной земли Каринтия.

В Швейцарии обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса, о котором впервые заявили в Великобритании. Его подтвердили у трех человек.

На таможне в Пекине вспышка коронавируса. Поэтому поставка вакцины китайского производства против коронавируса нового типа в Турцию отложена на несколько дней.

В ВОЗ отмечают, что люди, переболевшие коронавирусом, должны соблюдать правила ношения масок. Ведь неизвестно, как долго длится иммунитет после болезни.