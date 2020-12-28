В связи с распространением нового штамма коронавируса представители властей Швейцарии собирались отправить сотни британцев, которые прибыли на отдых на горнолыжные курорты страны, на десятидневный карантин.

Решение касалось всех иностранцев, которые прибыли с 14 декабря — дня, когда стало известно о мутации.

Однако туристы не собирались отбывать карантин и тайком покинули свои отели.

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В то же время с 20 декабря Швейцария перестала принимать рейсы из Великобритании.

Новый штамм коронавируса

14 декабря в Великобритании сообщили о распространении в стране нового штамма коронавируса.

Пока мутацию изучают специалисты, однако, по предварительной информации, она не является более опасной.

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