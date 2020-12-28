В Великобритании хотят запретить рекламу акционных предложений на нездоровую пищу, а именно на жирную, сладкую и соленую продукцию и напитков в магазинах и заведениях общественного питания. Такой запрет планируют ввести с апреля 2022 года.

Британские власти таким шагом хотят улучшить здоровье населения в рамках кампании по борьбе с ожирением.

Там заявляют, что ожирение является одной из самых распространенных и самых продолжительных общественных проблем в стране: почти две трети взрослых в Англии и одна треть учащихся начальных школ страдают этой болезнью.

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Поэтому правительство хочет жестко ограничить акционное продвижения и рекламы вредных для здоровья нации продуктов.

Кроме того, в прошлом месяце правительство Великобритании предложило полностью запретить рекламу нездоровых продуктов питания в интернете.

Ожирение повышает риск тяжелого течения коронавируса и летальных исходов этого заболевания.

Вакцина против коронавируса

В Великобритании начали прививать от коронавируса оксфордской вакциной. С 4 января планируют начать вакцинацию препаратом Oxford-AstraZeneca.

Вакцина уже лицензирована фармацевтической компанией AstraZeneca. Но ее должен также одобрить Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).