Случаи заражения штаммом коронавируса, о котором впервые заявили в Великобритании 14 декабря, продолжают фиксировать в новых странах.

Мутацию обнаружили в Южной Корее — вирус в страну завезла семья, все три человека прибыли из Лондона 22 декабря.

Также двоих больных с подтвержденным заболеванием новым штаммом коронавируса зафиксировали в Норвегии. Люди вернулись из Великобритании в середине месяца.

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Новый штамм коронавируса

14 декабря в Великобритании сообщили о новом штамме коронавируса, который не является более опасным, однако быстрее распространяется среди больных.

После этого в стране ужесточили меры карантина, а другие государства начали ограничивать с ней авиасообщение. Однако это не помешало распространению мутации.

Ее продолжают фиксировать в новых странах. Подробнее о новом штамме коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: KDCA, NRC