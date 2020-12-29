Боролась за права женщин: в Саудовской Аравии засудили активистку

В Саудовской Аравии к более чем пяти годам заключения приговорили активистку Луджайн аль-Хатлуль, которая выступала за право женщин управлять автомобилем. Она уже находится в тюрьме строгого режима в течение двух с половиной лет.

Активистку обвинили в связях со странами, недружественными королевству, а также в предоставлении им секретной информации. Луджайн была задержана примерно за несколько недель до того, как женщинам в Саудовской Аравии разрешили ездить за рулем в 2018 году.

Международные правозащитные организации неоднократно заявляли о незаконности задержания и требовали ее освобождения.

Суд в Китае

В Китае суд вынес приговор общественной журналистке Жань Жан, которая сообщала о начале коронавирусной пандемии в городе Ухань в феврале 2020 года, и приговорил ее к четырем годам лишения свободы.

37-летняя Жань Жан снимала на видео о переполненных крематориях и больницах, которые широко расходились в соцсетях. Эти кадры показывали, как город пытается противодействовать распространению коронавируса в начале вспышки.

Китайский суд обвинил женщину в поиске поводов для ссор и провоцировании забот по ее освещению хаотичной первой реакции на первые случаи коронавирусной инфекции.