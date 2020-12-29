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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Комендантский час в новогодние выходные: в Латвии ужесточают карантин

Комендантский час на новогодние выходные – с 30 декабря до 4 января и с 8 до 10 января с 22.00 до 5.00. Правительство Латвии решило усилить карантин для сокращения распространения Covid-19 во время предстоящих праздников.

При этом, по словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, действие режима чрезвычайной ситуации продлен в стране до 7 февраля.

В Латвии за нарушение карантинных ограничений для граждан предусмотрен штраф €2 тыс., а для предприятий – €5 тыс.

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Страна в начале 2021 года получит первые дозы вакцины от коронавируса, но сама вакцинация начнется во втором квартале.

А в Великобритании, которая первой начала вакцинацию, две недели назад зафиксировали новую мутацию Covid-19. Подробнее о новом штамме коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Delfi

Фото: Pixabay

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