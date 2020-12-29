Две недели назад Великобритания официально заявила о мутации коронавируса. Украинка Ирина Климко, работающая фармацевтом в британской компании, и ее дочь Наталья, студентка местного колледжа, рассказали в интервью Фактам ICTV все, что они знают о новом штамме, как лечат и тестируют на Covid-19.

Что известно о новом штамме коронавируса: название и симптомы

— Новый штамм, насколько мы знаем, называется 501.V2. Он недавно завезен из Южной Африки. Врачи мало о нем знают, — говорит Ирина Климко.

По ее словам, точной информации о симптомах, которые вызывает вирус-мутант, также нет.

— Однако есть паника, потому что только несколько дней назад сказали официально, что есть новый штамм. Всех людей, которые приезжают из-за границы, просят на 10 дней самоизолироваться именно потому, что нет других симптомов, — отметила женщина.

Влияние мутировавшего вируса на детей

Если обычный коронавирус на детей не сильно влиял, то новый — и взрослых, и детей, и стариков, и молодых затрагивает. В Шотландии даже годовалый ребенок заболел этим штаммом, и, к сожалению, умер, рассказывают украинки.

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Как лечат и кого госпитализируют в Великобритании

Сейчас ситуация очень сложная, поэтому врачи приходят по вызову домой только к пожилым британцам, у которых нет семьи. Всех остальных они просят звонить или обращаться за помощью онлайн.

Ирина назвала пять случаев, являющихся основанием для госпитализации:

— Первый: сильно задыхаешься, даже когда отдыхаешь. Второй: когда трудно заниматься ежедневными делами. Третий: когда есть озадаченность, неопределенность, не знаешь, что с тобой происходит. Четвертый случай: не можешь сказать полное предложение, потому что задыхаешься. И пятый: это люди, которым за 70, беременные и люди с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Для госпитализации есть два пути, отметила Климко. Если очень плохо, нужно вызвать скорую, позвонив на номер 999.

— Пока она едет, оператор спрашивает, есть ли симптомы коронавируса. Если есть, парамедики уже на месте проверяют, нужна ли госпитализация в специальные отделения или госпиталь для больных коронавирусом, поскольку не все больницы принимают Covid-пациентов, — объяснила она.

Второй путь — если не очень плохо, а легкая одышка и другие симптомы, можно позвонить на сервис 111 или зайти на его сайт. Медсестра или врач расспросит о симптомах.

— Если они решат, что у вас действительно коронавирус, то направят на тест, если состояние серьезное — вызовут скорую, — уточнила Ирина.

Лечение больных коронавирусом в британских больницах полностью покрывается государством, хотя есть и исключения.

– Здесь за все платит государство. Когда вы попадаете в больницу, можете ни о чем не беспокоиться. Питание, постель, больничная одежда, медикаменты — всем обеспечивает государство, — убеждает Ирина.

Более того, по ее словам, в случае, если вы заболели коронавирусом и работаете на компанию, то работодатель за время болезни платит 80% зарплаты.

В государственных клиниках лечат всех бесплатно — независимо от наличия страховки. Без помощи никого не оставляют, даже бездомных.

Конечно, это касается только граждан Великобритании. Иностранцы же должны иметь страховку.

— Однако, если нет страховки, можно пойти в частную клинику, где за деньги предоставят соответствующую помощь, — добавила женщина.

Тестирование на коронавирус

В Великобритании тесты на коронавирус бесплатные, но при условии направления от врача.

Климко объяснила, что такие направления в тестовые центры предоставляются, если позвонить на 111 или вызвать скорую.

— Если вы имеете симптомы коронавируса, то такой тест сделают и вам, и членам семьи, даже если у них нет симптомов, — подчеркнула она.

Другая ситуация, если человек для себя хочет узнать, есть ли у него Covid-19, или же собирается за границу. Тогда надо платить.

Их стоимость — от £45 до £149 (1,7 тыс. – 5, 6 тыс. грн). По словам Ирины, самые дешевые — это антигенные тесты, а самые дорогие — ПЦР.

Кроме того, правительство страны хочет узнать, сколько людей уже переболели, поэтому по почте присылает экспресс-тесты на антитела. То есть они делаются в домашних условиях и отсылаются обратно.

Относительно тестирования иностранных туристов, женщина не обладает точной информацией, однако уверена — если позвонить на горячую линию, тест сделают бесплатно по соответствующему направлению.

Новый коронавирус в Англии

14 декабря в Великобритании заявили о появлении нового штамма коронавируса. По данным специалистов, он распространяется быстрее, однако не такой смертоносный.

Сейчас случаи нового штамма коронавируса зафиксированы во многих странах мира.