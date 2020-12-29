Были важные дела: премьер Швеции прогулялся в ТЦ, несмотря на карантин

Премьер-министр Швеции Стефан Левен прогулялся торговым центром в Стокгольме, несмотря на ограничительные меры, связанные с Covid-19.

Местные СМИ отмечают, что на выходных глава правительства призвал шведов избегать больших магазинов, ТЦ и других общественных мест, чтобы не допустить распространения коронавируса в Швеции.

Представитель Стефана Левена, отвечая на возмущение журналистов, подчеркнул, что премьер посещал торговый центр Gallerian с важной целью, а не для покупок перед праздниками.

Читайте: Рекордная смертность и удар по власти короля: последствия игнорирования карантина в Швеции

Также выяснилось, что на днях за рождественским шопингом в ТЦ был замечен и министр юстиции Швеции Морган Йоханссон.

Тогда премьер Левен назвал такой поступок коллеги “полной безответственностью”.

По состоянию на 29 декабря в Швеции зарегистрировано уже 428 533 случая коронавируса. Страна находится на 32 строчке в мировом Covid-рейтинге.

От осложнений, связанных с коронавирусом, в Швеции умерло 8ь484 пациента.

Подробнее о коронавирусе в мире узнавайте на Фактах ICTV.

Источник: Radio Sweden