Novavax начала третью фазу испытаний вакцины против коронавируса

Биотехнологическая компания Novavax объявила о начале третьей фазы испытаний препарата NVX-CoV2373, который является еще одним кандидатом на вакцину против коронавируса.
Главный директор Novavax Стэнли Эрк отметил, что пандемия стала испытанием и очень важным шагом в создании безопасных и эффективных вакцин для защиты всего населения мира.
В заявлении компании отмечают, что третий этап проводится при поддержке американских партнеров и правительства США под эгидой операции Warp Speed. В испытаниях примут участие 30 тыс. человек из более 100 городов Соединенных Штатов и Мексики.
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Novavax стала уже пятой компанией, которая проводит исследования для изготовления новой вакцины против коронавируса на территории Соединенных Штатов Америки.
Другие компании — Pfizer и Moderna — уже прошли все фазы испытаний и были утверждены американским регулятором. Компании AstraZeneca и Johnson & Johnson третью фазу испытаний в Соединенных Штатах проводят с сентября 2020 года.
Вакцина против коронавируса
Компания AstraZeneca проверит эффективность своей вакцины против нового штамма Covid-19.
Представителям фармкомпании удалось повысить эффективность своей вакцины против коронавируса, сейчас она превышает 90%.
Источник: Novavax