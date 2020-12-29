Novavax начала третью фазу испытаний вакцины против коронавируса

Биотехнологическая компания Novavax объявила о начале третьей фазы испытаний препарата NVX-CoV2373, который является еще одним кандидатом на вакцину против коронавируса.

Главный директор Novavax Стэнли Эрк отметил, что пандемия стала испытанием и очень важным шагом в создании безопасных и эффективных вакцин для защиты всего населения мира.

В заявлении компании отмечают, что третий этап проводится при поддержке американских партнеров и правительства США под эгидой операции Warp Speed. В испытаниях примут участие 30 тыс. человек из более 100 городов Соединенных Штатов и Мексики.

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Novavax стала уже пятой компанией, которая проводит исследования для изготовления новой вакцины против коронавируса на территории Соединенных Штатов Америки.

Другие компании — Pfizer и Moderna — уже прошли все фазы испытаний и были утверждены американским регулятором. Компании AstraZeneca и Johnson & Johnson третью фазу испытаний в Соединенных Штатах проводят с сентября 2020 года.

Вакцина против коронавируса

Компания AstraZeneca проверит эффективность своей вакцины против нового штамма Covid-19.

Представителям фармкомпании удалось повысить эффективность своей вакцины против коронавируса, сейчас она превышает 90%.

Источник: Novavax