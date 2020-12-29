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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Новый штамм Covid-19 зафиксировали в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах зафиксировали новый штамм коронавируса. Мутацию Covid-19 диагностировали у нескольких граждан, которые накануне прилетели из-за границы. Об этом СМИ сообщил местный политик.

Пока неизвестно, какой именно вид зарегистрировано — с британским происхождением или южно-африканским.

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Новый штамп коронавируса

В середине декабря в Великобритании зафиксировали новую мутацию коронавируса. После этого ее начали регистрировать во многих странах мира.

Также накануне стало известно о южно-африканской мутации Covid-19. 29 декабря о первом случае инфицирования сообщили в Японии. Подробнее о новом штамме коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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