Новый штамм коронавируса, о распространение которого впервые заявили в Великобритании 14 декабря, мог быть в Германии еще в ноябре.

Мутацию обнаружили у пожилого мужчины, который скончался от болезни, пишут местные СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения Нижней Саксонии.

Новый вариант вируса также подтвердили у жены и дочери умершего. Последняя и могла заразить родителей, ведь в ноябре была в Великобритании.

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При этом жена и дочь умершего пациента выздоровели от болезни.

Новый штамм коронавируса

14 декабря в Великобритании сообщили о появлении нового штамма коронавируса, который, по предварительным данным, не является более опасным.

Однако он может быстрее распространяться.

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Источник: Welt