В Беларуси началась массовая вакцинация российской вакциной против Covid-19

Министерство здравоохранения Беларуси заявило о начале массового прививки населения российской вакциной против корона вируса Спутник V.

29 декабря прибыла первая партия препарата на территорию Беларуси.

— Сегодня у нас начнется новый этап — массовая вакцинация против Covid-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым из-за особенностей профессии приходится много контактировать с людьми, — заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.