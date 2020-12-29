В Беларуси началась массовая вакцинация российской вакциной против Covid-19

Министерство здравоохранения Беларуси заявило о начале массового прививки населения российской вакциной против корона вируса Спутник V.
29 декабря прибыла первая партия препарата на территорию Беларуси.
— Сегодня у нас начнется новый этап — массовая вакцинация против Covid-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым из-за особенностей профессии приходится много контактировать с людьми, — заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.
Читайте: При странных обстоятельствах: в РФ умер биолог, разрабатывавший вакцину от Covid-19
Так Беларусь стала первой страной, где начинается массовая вакцинация населения российской вакциной.
Казахстан начал производить российскую вакцину
В Республике Казахстан начали производить российскую вакцину от коронавируса. Этому способствовала соответствующая договоренность между президентами стран.
Официальный старт производства в городе Караганда утром 21 декабря открыл премьер-министр Аскар Мамин. Массовую вакцинацию граждан российским препаратом Спутник V планируют провести в феврале.
Источник: Минздрав Беларуси