PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Оксана Доротюк |

В Беларуси началась массовая вакцинация российской вакциной против Covid-19

Министерство здравоохранения Беларуси заявило о начале массового прививки населения российской вакциной против корона вируса Спутник V.

29 декабря прибыла первая партия препарата на территорию Беларуси.

— Сегодня у нас начнется новый этап — массовая вакцинация против Covid-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым из-за особенностей профессии приходится много контактировать с людьми, — заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Читайте: При странных обстоятельствах: в РФ умер биолог, разрабатывавший вакцину от Covid-19

Так Беларусь стала первой страной, где начинается массовая вакцинация населения российской вакциной.

Казахстан начал производить российскую вакцину

В Республике Казахстан начали производить российскую вакцину от коронавируса. Этому способствовала соответствующая договоренность между президентами стран.

Официальный старт производства в городе Караганда утром 21 декабря открыл премьер-министр Аскар Мамин. Массовую вакцинацию граждан российским препаратом Спутник V планируют провести в феврале.

Источник: Минздрав Беларуси

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх