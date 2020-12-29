29 декабря в возрасте 98 лет скончался французский модельер Пьер Карден. Новость о смерти подтвердила семья кутюрье. Смерть наступила в американской больнице на востоке Франции.

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Кем был Пьер Карден

Родился Пьер Карден в Италии, однако в раннем детстве вместе с родителями переехал во Францию. После учебы он начал сотрудничать с модельерами Жанной Пакен и Эльзой Скиапарелли.

Впоследствии он возглавил французский дом моды Кристиан Диор (Christian Dior). Набравшись опыта, в возрасте 28 лет он открыл собственный модный дом под названием Пьер Карден.

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Источник: Le Figaro