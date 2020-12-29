В Конгрессе США повторно одобрили проект оборонного бюджета страны на 2021 год, на который наложил вето президент Дональд Трамп.

Палата представителей поддержала его 28 декабря, набрав необходимые две трети голосов. Из 435 членов за преодоление вето проголосовали 322 конгрессмена, против — 87.

Теперь законопроект передадут в Сенат. Если за него там проголосуют, проект станет законом.

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Документ планируют рассмотреть в ближайшее время, точной даты пока нет.

Оборонный бюджет США на 2021 год

Президент США Дональд Трамп наложил вето на проект оборонного бюджета на 2021 год, который предусматривает выделение $740 млрд на нужды сферы.

По его мнению, закон не включает важные меры национальной безопасности.

Подробнее об оборонном бюджете США на 2021 год читайте на Фактах ICTV.

Источник: The United States House of Representatives