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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

В Швейцарии военным поручили транспортировать вакцину от Covid-19

Власти Швейцарии задействовали военных в транспортировке и доставке вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

После получения противовирусного вещества на границе представители Вооруженных сил страны перевозят партии на специальные склады.

При этом местоположение этих складов держится в секрете.

Читайте: В Германии приостановили вакцинацию от коронавируса — причина

В Швейцарии уже вакцинировали людей от коронавируса. Однако массово делать прививки гражданам страны начнут с 4 января 2021 года.

Вакцина против коронавируса

С 4 января должны начать вакцинировать оксфордской вакциной людей против коронавируса и в Великобритании.

Вещество уже лицензировано фармацевтической компанией AstraZeneca.

Подробнее о вакцине и вакцинации против коронавируса в мире читайте в материале на Фактах ICTV.

Источник: Le Matin, Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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