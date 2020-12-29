Власти Швейцарии задействовали военных в транспортировке и доставке вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.
После получения противовирусного вещества на границе представители Вооруженных сил страны перевозят партии на специальные склады.
При этом местоположение этих складов держится в секрете.
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В Швейцарии уже вакцинировали людей от коронавируса. Однако массово делать прививки гражданам страны начнут с 4 января 2021 года.
Вакцина против коронавируса
С 4 января должны начать вакцинировать оксфордской вакциной людей против коронавируса и в Великобритании.
Вещество уже лицензировано фармацевтической компанией AstraZeneca.
Подробнее о вакцине и вакцинации против коронавируса в мире читайте в материале на Фактах ICTV.
Источник: Le Matin, Интерфакс-Украина