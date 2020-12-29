Власти Швейцарии задействовали военных в транспортировке и доставке вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

После получения противовирусного вещества на границе представители Вооруженных сил страны перевозят партии на специальные склады.

При этом местоположение этих складов держится в секрете.

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В Швейцарии уже вакцинировали людей от коронавируса. Однако массово делать прививки гражданам страны начнут с 4 января 2021 года.

Вакцина против коронавируса

С 4 января должны начать вакцинировать оксфордской вакциной людей против коронавируса и в Великобритании.

Вещество уже лицензировано фармацевтической компанией AstraZeneca.

Подробнее о вакцине и вакцинации против коронавируса в мире читайте в материале на Фактах ICTV.

Источник: Le Matin, Интерфакс-Украина