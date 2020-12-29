В Японии обнаружили первый случай нового южноафриканского штамма коронавируса

В Японии впервые обнаружили случай заражения новым югоафриканским штаммом коронавируса.

Его обнаружили у 30-летней женщины, которая 19 декабря прилетела в токийский международный аэропорт Нарита из ЮАР. Отмечается, что заболевание новым штаммом коронавируса у нее протекает бессимптомно.

На прошлой неделе Минздрав Японии сообщал, что новым британским штаммом коронавируса заразились пять человек, которые накануне вернулись из Великобритании. Сейчас этот штамм обнаружили еще у одного гражданина, который путешествовал в эту страну.

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В Великобритании об обнаружении нового штамма коронавируса сообщили еще в середине декабря. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, он на 70% заразней от предыдущего. Директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге указал, что новая мутация на тяжесть заболевания не влияет.

Также еще одни новый штамм коронавируса в декабре обнаружили в ЮАР. Найденную разновидность вируса назвали 501.V2. Министр здравоохранения страны Звели Мхизе отметил, что генетики изучают образцы коронавируса с марта 2020 года, и его новый вариант стал преобладать в стране в последние два месяца.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 29 декабря в Украине обнаружили 6 988 новых случаев коронавируса. За последний день в стране 232 человека умерли от болезни, в общем вирус унес жизни 18 081 украинца. Выздоровели за сутки 16 106 граждан, за все время — 681 835 человек.

Больше всего случаев зафиксировали в Одесской (729), Полтавской (644) и Львовской (555) областях.