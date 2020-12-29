В Венгрию доставили 6 тыс. доз российской вакцины против коронавируса Спутник V.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

— Вакцину отправят в Национальный центр общественного здравоохранения, — уточнил Петер Сийярто.

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Там специалисты страны дополнительно изучат свойства вакцины и примут решение по поводу ее применения на территории Венгрии. О старте вакцинации спикер пока не уточняет.

Вакцинация в Беларуси

В Беларуси сообщили о начале вакцинации против коронавируса российским веществом.

Первые партии вакцины Спутник V 29 декабря прибыли в страну.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в мире читайте в материале на сайте Факты ICTV.

Источник: Szijjártó Péter