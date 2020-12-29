В Венгрию доставили 6 тыс. доз российской вакцины против коронавируса Спутник V.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
— Вакцину отправят в Национальный центр общественного здравоохранения, — уточнил Петер Сийярто.
Читайте: При странных обстоятельствах: в РФ умер биолог, который разрабатывал вакцину от Covid-19
Там специалисты страны дополнительно изучат свойства вакцины и примут решение по поводу ее применения на территории Венгрии. О старте вакцинации спикер пока не уточняет.
Вакцинация в Беларуси
В Беларуси сообщили о начале вакцинации против коронавируса российским веществом.
Первые партии вакцины Спутник V 29 декабря прибыли в страну.
Подробнее о вакцинации против коронавируса в мире читайте в материале на сайте Факты ICTV.
Источник: Szijjártó Péter