В Индии впервые зафиксировали шесть случаев заражения новым штаммом коронавируса SARS-CoV2. Его привезли из Великобритании.

В министерстве здравоохранения отметили, что три человека из заболеванием обнаружили в Бангалоре, двое — в Хайдарабаде и один — в Пуне.

— Установлено, что в общей сложности шесть образцов, взятых у шести человек, которые вернулись из Великобритании, дали положительный результат на новый штамм вируса, — отметили в министерстве

Сейчас больные новым штаммом коронавируса находятся на карантине.

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В период с 25 ноября по 23 декабря 2020 около 33 тыс. пассажиров прибыли в различные индийские аэропорты из Великобритании. Из них в 114 человек пробы на коронавирус оказались положительными.

Новый штамм Covid-19 уже обнаружили в Дании, Нидерландах, Италии, Швеции, Франции, Испании, Германии, Канаде, Японии, Ливане и Сингапуре.

Новый штамм коронавируса

В Великобритании впервые обнаружили новый штамм Covid-19 еще в середине декабря. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, он на 70% более заразен от предыдущего.

Источник: Outlook India