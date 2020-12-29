Власти Испании планируют начать ведение специальной картотеки с именами людей, которые отказались сделать прививки вакциной против коронавируса.

По словам министра здравоохранения страны Сальвадора Ильа, этот реестр не будет в открытом доступе, однако его передадут другим странам-членам ЕС.

Также он подчеркнул, что в Испании вакцинация от коронавируса не станет принудительной, и заверил, что власть будет как можно осмотрительнее вести себя с личными данными граждан.

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По данным испанских социологов, 28% жителей страны не собираются делать прививки от коронавируса, если им предоставят такую ​​возможность. В ноябре эти показатели составляли 47%.

В декабре 2020 году лишь 40% граждан Испании подтвердили намерение прививаться от коронавируса.

Вакцина против коронавируса

В Польше мигрантов вакцинировать от коронавируса бесплатно. Для этого необходимо иметь карту поляка, временную или постоянную вид на жительство.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик отметил, что для получения бесплатной вакцины иностранным гражданам достаточно иметь официальные документы, которые подтверждают Польшу как страну проживания.

Источник: DW