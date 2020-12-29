В Италии заявили о распространении “своего варианта” коронавируса, который очень похож на тот, который обнаружили в Великобритании.

По словам местных специалистов, этот штамм выявили в стране еще в августе в Брешии. При этом сделали это случайно, наблюдая за пациентом, который переболел еще в апреле, но в августе тестирование снова подтвердило заболевание вирусом.

— К нашему удивлению, мы нашли новый вариант коронавируса, похожий на британский штамм, но не идентичный ему, — уточнил глава Итальянского общества вирусологии Арнальдо Карузо.

Читайте: Опять завезенные случаи: новый штамм Covid-19 обнаружили в Южной Корее и Норвегии

При этом специалисты не берутся пока оценивать, какая из мутаций появилась раньше, и называть временные отрезки, когда это случилось. Они лишь предполагают, что итальянский штамм мог появиться примерно в начале июля.

Новый штамм коронавируса

14 декабря в Великобритании сообщили о появлении нового штамма коронавируса. Однако, по оценкам специалистов, он мог распространятся в стране еще в сентябре.

По предварительной информации, мутация не является более смертоносной.

Подробнее о новом штамме коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: La Repubblica