В Италии заявили о распространении “своего варианта” коронавируса, который очень похож на тот, который обнаружили в Великобритании.
По словам местных специалистов, этот штамм выявили в стране еще в августе в Брешии. При этом сделали это случайно, наблюдая за пациентом, который переболел еще в апреле, но в августе тестирование снова подтвердило заболевание вирусом.
— К нашему удивлению, мы нашли новый вариант коронавируса, похожий на британский штамм, но не идентичный ему, — уточнил глава Итальянского общества вирусологии Арнальдо Карузо.
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При этом специалисты не берутся пока оценивать, какая из мутаций появилась раньше, и называть временные отрезки, когда это случилось. Они лишь предполагают, что итальянский штамм мог появиться примерно в начале июля.
Новый штамм коронавируса
14 декабря в Великобритании сообщили о появлении нового штамма коронавируса. Однако, по оценкам специалистов, он мог распространятся в стране еще в сентябре.
По предварительной информации, мутация не является более смертоносной.
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Источник: La Repubblica