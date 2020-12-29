По состоянию на 29 декабря в мире на коронавирусом заболели уже 82 185 811 человек.

За минувшие сутки количество больных увеличилось почти на полмиллиона.

С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 1 793 260 пациентов.

Побороли коронавирус уже 58 136 706 людей в мире.

Страны с наибольшим количеством больных:

США — 19 899 507 (+117 789)

Индия — 10 245 276 (+20 479)

Бразилия — 7 563 551 (+56 661)

Россия — 3 105 037 (+27 002)

Франция — 2 574 041 (+11 395).

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Больше всего летальных случаев от начала пандемии зафиксировали в США — 345 612.

В Бразилии от начала пандемии умерли 192 681 человек. Тройку антилидеров замыкает Индия, где зафиксировали уже 148 470 летальных случаев.

Covid-вакцинация в ЕС

Начиная с понедельника, 28 декабря, Европейский Союз начал процесс вакцинации против коронавируса.

Отмечается, что вакцина также действует против нового штамма Covid-19, который впервые обнаружили в Великобритании. Тогда страны одна за другой начали сообщать о распространении мутации опасного вируса.

Как сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в ближайшее время ЕС закупит дополнительные 100 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

Испания первой среди стран ЕС заявила о планах создать специальный реестр с именами людей, которые отказались от прививки.

Списки лиц будут в открытом доступе, а также их передадут странам Европейского Союза.

Будут ли такие списки влиять на возможность запрет путешествовать по странам еврозоны, пока неизвестно.

Источник: ВОЗ