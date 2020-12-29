С большим отрывом от Байдена: Трамп возглавил мировой рейтинг восхищения 2020

Президент США Дональд Трамп возглавил мировой рейтинг восхищения 2020 компании Gallup.

Впервые за 12 лет первое место не досталось бывшему американскому президенту Бараку Обаме.

Отмечается, что Дональд Трамп стал главным восхищением года в категории мужчин с результатом 18%.

Обама получил 15% поддержки, а вот конкурент Трампа на выборах президента США Джо Байден получил лишь 6%.

— За Трампа проголосовали 48% республиканцев, тогда как за Обаму — 32% демократов, что на 9% меньше, чем в прошлом году, — говорится в сообщении.

Также в первую десятку рейтинга восхищения среди мужчин вошли:

основатель Tesla Илон Маск;

главный инфекционист США Энтони Фаучи;

папа Римский Франциск;

основатель Microsoft Билл Гейтс;

культовый буддист Далай-лама;

американский сенатор-социалист Берни Сандерс;

мировая звезда баскетбола Джеймс Леброн.

Традиционно компания Gallup составила рейтинг восхищения 2020 и среди женщин.

Первое место заняла жена Барака Обамы, бывшая первая леди США Мишель Обама.

Второе и третье место разделили Камала Харрис и первая леди Мелания Трамп.

Ниже в рейтинге расположились:

американская телеведущая Опра Уинфри;

канцлер Германии Ангела Меркель;

экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон;

королева Великобритании Елизавета II;

член Верховного суда США от республиканцев Эми Кони Барретт;

эко-активистка Грета Тунберг.

Телефонный опрос проводился с 1 по 17 декабря среди случайной выборки 1018 взрослых. Погрешность опроса составляет примерно 4%.

Самые богатые люди мира по версии Forbes

В ноябре появился актуальный рейтинг самых богатых людей мира от Forbes, где собрана информация о состоянии самых известных миллионеров.

В первую тройку лидеров вошли Джефф Безос (владелец Amazon), Бернар Арно (гендиректор Louis Vuitton) и Маск (основатель Tesla).

Постоянный лидер рейтинга Билл Гейтс вынужденно занял четвертое место.