Новоизбранный президент США Джо Байден заявил о необходимости пересмотра приоритетов в вопросе национальной безопасности страны из-за новых вызовов со стороны России и Китая.

В этом контексте он вспомнил последнюю кибератаку на правительственные сети страны.

— Мы говорили о различных стратегических вызовах со стороны России и Китая, с которыми мы столкнемся, и реформах, которые мы должны проводить, чтобы оказаться в наиболее сильной из возможных позиций для противостояния этим вызовам, — уточнил Джо Байден.

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Байден считает, что нужно проводить реформы в этой сфере, которые помогут укрепить позиции США в сферах обороны и безопасности.

Первые шаги Джо Байдена

После победы на выборах в США, которые прошли 3 ноября 2020 года, демократ Джо Байден начал определяться с людьми, которые займут ключевые должности во время его президентства.

Кроме того, он сообщил о приоритетах в его работе, например, меры по преодолению пандемии коронавируса.

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Источник: NBC News, РБК-Украина