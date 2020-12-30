Байден будет использовать закон военного времени для борьбы с Covid-19

Новоизбранный президент США Джозеф Байден сообщил, что будет использовать закон о военном производство 1950 года для борьбы с коронавирусом.

Документ, принятый в военное время, фактически предусматривает принудительное привлечение частных компаний к работе на государство.

Байден применит закон именно для ускорения вакцинации населения, он намерен увеличить количество прививок в несколько раз — до 1 млн в день.

— Я хочу, чтобы к концу первых 100 дней моего пребывания на посту президента было сделано 100 млн прививок.

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Новый штамм коронавируса в США

Британский штамм коронавируса накануне впервые зафиксировали в США. Болезнь диагностировали у 20-летнего парня. Известно, что в последнее время он не путешествовал.