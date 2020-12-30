PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Богданова |

Байден будет использовать закон военного времени для борьбы с Covid-19

Новоизбранный президент США Джозеф Байден сообщил, что будет использовать закон о военном производство 1950 года для борьбы с коронавирусом.

Документ, принятый в военное время, фактически предусматривает принудительное привлечение частных компаний к работе на государство.

Байден применит закон именно для ускорения вакцинации населения, он намерен увеличить количество прививок в несколько раз — до 1 млн в день.

— Я хочу, чтобы к концу первых 100 дней моего пребывания на посту президента было сделано 100 млн прививок.

Читайте: В США почти втрое увеличили помощь гражданам из-за пандемии

Новый штамм коронавируса в США

Британский штамм коронавируса накануне впервые зафиксировали в США. Болезнь диагностировали у 20-летнего парня. Известно, что в последнее время он не путешествовал.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка