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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Израиль будет выдавать “зеленые паспорта” тем, кто вакцинировался против коронавируса

В Израиле введут систему учета вакцинации, в рамках которой гражданам будут выдавать специальные электронные документы. Министерство здравоохранения страны с 17 января 2021 года начнет выдавать так называемые зеленые паспорта тем, кто сделал прививку вакциной против коронавируса.

Также начнет работать мобильное приложение Зеленый паспорт. Решение о выдаче электронного документа принимать министерство здравоохранения страны.

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Каждый, кто прошел вакцинацию, сможет загрузить себе Зеленый паспорт на смартфон. Его активация будет проходить через семь дней после введения второй дозы вакцины.

Учет невакцинированных против коронавируса

Власти Испании планирует начать ведение учета невакцинированных лиц против коронавируса.

По словам министра здравоохранения страны Сальвадора Ильа, реестр лиц, которые отказались от вакцинации против коронавируса не будет в открытом доступе, однако его передадут другим странам-членам ЕС.

Также он подчеркнул, что в Испании вакцинация от коронавируса поэтому не станет принудительной.

Источник: DW

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