Конгресс Аргентины узаконил аборты до 14-й недели беременности. Это стало новаторским решением для государства, где действовали наиболее строгие законы в мире по прекращению беременности.

До этого аборты в Аргентине разрешались только в случаях изнасилования или когда здоровье матери было под угрозой.

Законопроект еще в начале месяца одобрила Палата депутатов. Католическая церковь, которая имеет значительное влияние в Латинской Америке, выступила против этого шага и призвала сенаторов отклонить законопроект.

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Несмотря на прогнозы, что разрыв между голосами членов конгресса будет незначительным, четверо сенаторов, которые заявляли, что не определились, проголосовали за этот закон.

Так, сенатор Сильвина Гарсия Ларрабуру, которая проголосовала против законопроекта в 2018 году, на этот раз поддержала его.

– Мой голос – за свободных женщин, которые могут принимать взвешенные решения, – сказала она сквозь слезы во время дебатов.

Сенатор Инес Блас, который проголосовал против закона, подчеркнул, что прерывание беременности – это трагедия.

Но министр по вопросам женщин, гендера и разнообразия Аргентины Элизабет Гомес Алькорта заявила, что принятием закона о легализации абортов они творят историю:

– Многие активисты, которые поддерживают легализацию, надеются, что это будет сигналом для других законодателей Латинской Америки.

Президент Аргентины Альберто Фернандес, который декларировал легализацию абортов в своей предвыборной программе, поддержал законопроект несмотря на то, что является католиком. Он аргументировал это тем, что должен принимать законы для всех.

Фернандес также заявил, что введение бесплатных законных абортов до 14-й недели беременности является вопросом здравоохранения.

– Ежегодно около 38 тыс. женщин попадают в больницы в результате нелегальных абортов. После восстановления демократии в 1983 году из-за этого погибло уже более 3 тыс. женщин, – отметил он.

Наконец после 12-часовых дебатов сенаторы проголосовали за законопроект. 38 из них решение поддержали, 29 высказались против, один – воздержался.

Все время за дебатами, которые транслировались на больших экранах у здания конгресса в Буэнос-Айресе, следили сторонники и противники легализации абортов. Представителей разных взглядов разделили специальными барьерами.

Директор американского отдела Human Rights Watch Хосе Мигель Виванко предположил, что новый закон может иметь эффект домино.

Аборты полностью запрещены в Сальвадоре, Никарагуа, Доминиканской Республике и разрешаются лишь при определенных обстоятельствах в большинстве других стран Латинской Америки.

Лишь в Уругвае, Кубе, Гайане и в некоторых частях Мексики пока позволяют женщинам просить об аборте, но там действует ограничение по неделям беременности, когда аборт является законным.

Запрет абортов в Польше

22 октября Конституционный суд Польши объявил, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.

После этого в Варшаве и всей стране начались акции протеста. Президент Дуда заявил, что внесет предложения в Сейм, которые предусматривают, что аборты будут разрешены в случае так называемых летальных дефектов плода, но не в случае диагностики синдрома Дауна.