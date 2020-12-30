Украинки из Великобритании – фармацевт Ирина Климко и ее дочь-студентка Наталья – рассказали в эксклюзивном интервью Фактам ICTV, как британцы реагируют на новые карантинные ограничения в связи с мутацией коронавируса и что делает государство для поддержания граждан во время локдауна.

Как британцы воспринимают локдаун

Во время первого локдауна ситуация в Британии, по словам украинки, напоминала конец света: полки были пустые, потому что люди мешками скупали рис и сахар, консервы, туалетную бумагу и моющие средства.

— Доходило до того, что выдавали определенный лимит. Например, парацетамол невозможно было найти, потому выдавали его только по две пачки. А теперь немного спокойнее. Однако паника есть. Поскольку закрыли границу, у нас перебои с овощами и фруктами. И люди сейчас паникуют именно поэтому, — рассказала Климко.

Относительно масочного режима, британцы относятся к этому требованию несколько безответственно — преимущественно только из-за угрозы штрафа. Если поблизости нет полиции, маски снимают или же носят на подбородке.

— То есть на самом деле здесь так же, как в Украине. Ответственные люди действительно придерживаются всех ограничений. Есть и такие, которые вообще не верят в этот вирус. Даже если им штрафы выписывают, они стоят на своем, — объяснила женщина.

Однако здесь нет такой бурной реакции со стороны граждан, если они видят людей без масок.

— Никто не обратит внимания, кроме полиции. Штрафы от £20 и до £6,2 тыс. (762 грн – 236,4 тыс. грн). То есть маски носят только из-за штрафов. Здесь нет такого, чтобы обычные люди делали замечания, — добавила она.

Если же вы будете без маски, сначала полицейский сделает замечание и попросит надеть маску — штрафуют редко:

— Они больше следят за тем, чтобы не было скопления людей. Потому что у нас было правило шести человек, а сейчас у нас четвертый, самый высокий, уровень опасности, поэтому вообще нельзя выходить из дома — только на работу, в школу или за необходимыми покупками.

Что закрыли и как государство поддерживает граждан

Сейчас работают продуктовые и строительные магазины, аптеки и банки, а также рестораны навынос. Все остальное закрыто — магазины одежды и обуви, кинотеатры и ТРЦ.

Детсады пока открыты, а школы и колледжи будут возвращаться к учебе постепенно.

— Я учусь в колледже. У меня в следующем году экзамены, поэтому к обучению возвращаюсь 6 января. Все остальные одну-две недели будут учиться онлайн, а затем вернутся в школу физически, — рассказала Наталья.

По ее словам, должна быть уже совсем плачевная ситуация для возвращения к дистанционному обучению, однако в школах все очень строго.

— У нас есть отдельные автобусы для студентов. В колледже я сижу в маске на расстоянии 2 метра от других. Сразу после лекций возвращаюсь домой. Если урок начинается в 10.00, я не имею права приехать раньше. Если ребенок получает положительный тест — класс идет на самоизоляцию, — отметила девушка.

Хотя, по словам матери, в колледже Натальи таких случаев не было, как и в средней школе младшего сына.

— У них все классы разведены, заходят в школу по очереди — 10 минут разница, чтобы дети не смешивались. И так же выходят после уроков — у каждого класса свое время, не идут все вместе, — продолжила женщина.

Ирина работает в области медицины, поэтому не почувствовала влияния ни первого локдауна, ни нынешнего, а наемным сотрудникам компаний, которые прекращали работу, по ее словам, весной государство выплачивало до 80% зарплаты. Сейчас эти выплаты меньше из-за нехватки средств.

А вот частные предприниматели должны сами о себе заботиться.

— То есть если ты сам на себя работаешь, то государство ничего не оплачивает. Например, маленькому бизнесу сейчас выплачивают только денежную компенсацию, но этого мало. Поэтому сейчас очень много магазинов, которые работали годами, закрылись уже после первого локдауна. Ситуация плачевная. Они обанкротились и уволили работников. Кроме того, на коронавирус наложился еще и Brexit. У людей паника просто, — объяснила она.

Как британцы относятся к вакцинации

В этой украинской семье против вакцинации и убеждены, что такого же мнения большинство британцев.

— Наши друзья также против. Может позже, когда будем знать, что вакцина гарантирует защиту, что она не вызывает осложнений. И так большинство людей. Мы знаем стариков-украинцев, которых должны вакцинировать в первую очередь, — они тоже против, потому что боятся, — рассказала Ирина.

О том, как называется новый штамм коронавируса и как с ним борются в Англии, читайте в предыдущем интервью украинки из Великобритании на Фактах ICTV.

Общалась Наталья Луценко