Новый штамм Covid-19: первый случай зафиксировали в США

В Соединенных Штатах Америки зафиксировали первый случай мутировавшего коронавируса. Болезнь диагностировали у 20-летнего парня — жителя Колорадо. Об этом сообщил губернатор штата Джаред Полис.

Сейчас пациент находится на самоизоляции, до инфицирования он не путешествовал.

Полис заявил, что к у мужчины не обнаружили тесных контактов с другими людьми. По его словам, его офис будет очень пристально следить за ходом болезни.

Today we discovered Colorado’s first case of the COVID-19 variant B.1.1.7, the same variant discovered in the UK.

The health and safety of Coloradans is our top priority and we will monitor this case, as well as all COVID-19 indicators, very closely. pic.twitter.com/fjyq7QhzBi

