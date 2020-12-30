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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Новый штамм Covid-19: первый случай зафиксировали в США

В Соединенных Штатах Америки зафиксировали первый случай мутировавшего коронавируса. Болезнь диагностировали у 20-летнего парня — жителя Колорадо. Об этом сообщил губернатор штата Джаред Полис.

Сейчас пациент находится на самоизоляции, до инфицирования он не путешествовал.

Полис заявил, что к у мужчины не обнаружили тесных контактов с другими людьми. По его словам, его офис будет очень пристально следить за ходом болезни.

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Мутация коронавируса в мире

В декабре новый штамм коронавируса впервые зафиксировали в Великобритании. После этого другие страны массово начали сообщать о случаях инфицирования.

29 декабря Объединенные Арабские Эмираты и Индия заявили о первом случае заражения. Подробнее о новом штамме Covid-19 читайте на Фактах ICTV.

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