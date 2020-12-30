Во многих странах уже начался активный процесс вакцинации против коронавируса. Всего уже вкололи более 5,1 миллиона доз вакцин в 22 странах.

Около половины доз — 2,32 миллиона — вкололи в США, где вакцинация началась 14 декабря.

На втором месте идет Китай, где вкололи более 1 млн доз вакцины, на третьем — Великобритания (625 981 доза).

Читайте: Израиль будет выдавать “зеленые паспорта” тем, кто вакцинировался против коронавируса

США управляют государственным распределением вакцины Pfizer и BioNTech, а также вакцины Moderna с целью распределения 20 млн доз на начало января.

Обе вакцины требуют приема двух доз с интервалом в несколько недель. Вторые дозы хранятся в резерве, пока они не будут готовы к введению.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в мире, читайте на сайте Факты ICTV.