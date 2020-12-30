PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Более 5 млн в 22 странах: кто уже получил вакцину против Covid-19

Во многих странах уже начался активный процесс вакцинации против коронавируса. Всего уже вкололи более 5,1 миллиона доз вакцин в 22 странах.

Около половины доз — 2,32 миллиона — вкололи в США, где вакцинация началась 14 декабря.

На втором месте идет Китай, где вкололи более 1 млн доз вакцины, на третьем — Великобритания (625 981 доза).

Читайте: Израиль будет выдавать “зеленые паспорта” тем, кто вакцинировался против коронавируса

США управляют государственным распределением вакцины Pfizer и BioNTech, а также вакцины Moderna с целью распределения 20 млн доз на начало января.

Обе вакцины требуют приема двух доз с интервалом в несколько недель. Вторые дозы хранятся в резерве, пока они не будут готовы к введению.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в мире, читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Bloomberg

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка