Во многих странах уже начался активный процесс вакцинации против коронавируса. Всего уже вкололи более 5,1 миллиона доз вакцин в 22 странах.
Около половины доз — 2,32 миллиона — вкололи в США, где вакцинация началась 14 декабря.
На втором месте идет Китай, где вкололи более 1 млн доз вакцины, на третьем — Великобритания (625 981 доза).
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США управляют государственным распределением вакцины Pfizer и BioNTech, а также вакцины Moderna с целью распределения 20 млн доз на начало января.
Обе вакцины требуют приема двух доз с интервалом в несколько недель. Вторые дозы хранятся в резерве, пока они не будут готовы к введению.
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