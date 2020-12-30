По состоянию на 30 декабря в мире коронавирусом заболели уже 80 773 033 человека. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 563 983 инфицированных.
С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 1 783 619 пациентов. За сутки зафиксировали 11 784 новых летальных случаев.
Страны с наибольшим количеством больных:
- США — 19 147 627 (+174 814);
- Индия — 10 244 852 (+20 549);
- Бразилия — 7 504 833 (+20 548);
- Россия — 3 131 550 (+26 513);
- Франция — 2 530 400 (+11 295).
Больше всего летальных случаев от начала пандемии зафиксировали в США — 332 423. За минувшие сутки умерли еще 1 779 больных.
В Бразилии от начала пандемии умерли 191 570 человек. Тройку антилидеров замыкает Индия, в которой зафиксировали уже 148 439 летальных случаев.
Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения
Карантин в мире
30 декабря в Соединенных Штатах Америки зафиксировали первый случай нового мутировавшего коронавируса. Болезнь диагностировали у 20-летнего парня — жителя Колорадо.
Между тем, сама Великобритания, в которой обнаружили новый штамм Covid-19, стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину AstraZeneca. Британский регуляторный орган согласовал препарат для экстренного использования.
Ожидается, что вакцинация населения препаратом будет происходить уже в начале 2021 года.
В то же время Польша создаст фонд для возмещения за побочные эффекты от вакцины против Covid-19. Старт вакцинации от корона вируса в Польше состоялся 27 декабря. В страну завезли две партии вакцины компании Pfizer общим количеством 310 тыс. доз.
Источник: ВОЗ