Шоколад с картой Казахстана: ответ российским политикам

Казахстанские политики отправили депутатам Госдумы РФ шоколад с картой Казахстана, чтобы показать им границы государства.

Об этом говорится в сообщении председателя НПК (Народная партия Казахстана) Айкына Конурова на его странице в Facebook.

— Пусть, если они не смогли по каким-то причинам изучить географию и историю по учебникам, то, может быть, смогут дополнить свои знания по упаковкам от нашего шоколада, — написал Конуров на своей странице в Facebook.

Члены Народной партии Казахстана, кандидаты в Мажилис (парламент Казахстана), предлагают отправлять шоколад в Госдуму в ответ на высказывания ее депутатов о принадлежности России части территорий Казахстана.

Скандал между Россией и Казахстаном разгорелся после того, как 10 декабря в эфире Первого канала председатель комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от Единой России Вячеслав Никонов заявил, что Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен. Они существовали, но гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза.

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Затем депутат Госдумы Евгений Федоров заговорил о восстановлении единого государства с Казахстаном.

МИД Казахстана в ответ вручил временному поверенному в делах России Александру Комарову ноту протеста после выступлений депутатов.

На заседании парламента 23 декабря министр иностранных дел Казахстана назвал высказывания депутатов бредом и сказал, что это заявление не является официальной позицией России.

Кроме того, высказывания российских депутатов вызвали волну протестных акций как в самом Казахстане, так и среди казахстанской диаспоры за границей.

Напомним, ранее мы писали, что Россия обвиняет крымчан в проблемах с водой на полуострове.