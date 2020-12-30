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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Великобритания и Турция подписали соглашение о свободной торговле

Турция и Великобритания заключили соглашение о свободной торговле на сумму €20,5 млрд. Документ будет способствовать более выгодным условиям купли-продажи между странами.

Также соглашение продлевает действие договоренностей, согласно которым торговля осуществляется без прохождения таможенного контроля.

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал событие одним из важнейших со времен подписания соглашения с Европейским Союзом (1995 год).

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Наибольшая зона свободной торговли

В ноябре 15 азиатских стран создали крупнейшую в мире зону свободной торговли. Среди них: Китай, Вьетнам, Япония, Новая Зеландия, Индонезия и другие.

Страны надеются на улучшение экономики после мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Источник: Deutsche Welle

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