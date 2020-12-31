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Факты / Мир
Софія Телішевська |

100 тыс. полицейских будут следить за соблюдением комендантского часа во Франции

Во Франции с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января вводится комендантский час, за соблюдением которого будут следить правоохранители. За нарушение комендантского часа французов будут штрафовать на €135.

100 тыс. полицейских и жандармов будут обеспечивать соблюдение комендантского часа.

По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, сотрудники правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность из-за высокой террористической угрозы.

Люди, выезжающие на улицу во время комендантского часа, могут быть оштрафованы на €135, если у них нет обоснования для нарушения карантинных ограничений.

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Правительство Франции рекомендовало, чтобы одновременно собиралось не больше шести взрослых.

Во Франции на 31 декабря выявлено более 2 млн 677 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерло 64 тыс. 759 человек.

Источник: Еuronews

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