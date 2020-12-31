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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Байден определил кандидатов на должности заместителей министра обороны

Новоизбранный президент США Джо Байден назвал двух кандидатов на должности заместителей министра обороны.

Байден предложил назначить первым заместителем министра обороны США Кэтлин Хикс. Она была советником Байдена и является вице-президентом Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

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Также Байден выдвинул на должность заместителя главы Пентагона по политическим делам Колина Кола. Ранее он был советником Байдена по вопросам безопасности.

— Эти уважаемые и опытные общественные лидеры будут руководить Министерством обороны честно и решительно, защищать жизнь и интересы американского народа и обеспечивать выполнение нами нашего самого священного обязательства: снаряжать и защищать тех, кто служит нашей стране, — отметил Байден.

По словам будущего президента, кандидаты имеют большой опыт и проверенные в кризисных ситуациях суждения, необходимые для решения множества проблем.

3 ноября на выборах американцы избирали нового президента страны. Победу на них одержал Джо Байден. Победу должен утвердить Конгресс 6 января, а 20 числа после присяги он официально должен начать исполнять свои обязанности.

Источник: Пресс-служба президента

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