Новоизбранный президент США Джо Байден назвал двух кандидатов на должности заместителей министра обороны.

Байден предложил назначить первым заместителем министра обороны США Кэтлин Хикс. Она была советником Байдена и является вице-президентом Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

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Также Байден выдвинул на должность заместителя главы Пентагона по политическим делам Колина Кола. Ранее он был советником Байдена по вопросам безопасности.

— Эти уважаемые и опытные общественные лидеры будут руководить Министерством обороны честно и решительно, защищать жизнь и интересы американского народа и обеспечивать выполнение нами нашего самого священного обязательства: снаряжать и защищать тех, кто служит нашей стране, — отметил Байден.

По словам будущего президента, кандидаты имеют большой опыт и проверенные в кризисных ситуациях суждения, необходимые для решения множества проблем.

3 ноября на выборах американцы избирали нового президента страны. Победу на них одержал Джо Байден. Победу должен утвердить Конгресс 6 января, а 20 числа после присяги он официально должен начать исполнять свои обязанности.

Источник: Пресс-служба президента