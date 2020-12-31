Документ без подписи: Трамп наложил вето на оборонный бюджет США

Президент США Дональд Трамп в среду использовал право вето против законопроекта об оборонном бюджете, который ранее одобрил Конгресс США.

— Я возвращаю документ в Конгресс без моей подписи, — приводятся слова Трампа в заявлении Белого дома.

Оборонный бюджет в нынешнем виде он назвал “подарком для Китая и России. Трамп не раз предупреждал о планах применить право вето в отношении этого законопроекта.

Ранее обе палаты конгресса подавляющим большинством голосов одобрили этот проект. После ветирования документа Трампом, конгрессмены все равно могут добиться одобрения проекта оборонного бюджета.