Документ без подписи: Трамп наложил вето на оборонный бюджет США

Президент США Дональд Трамп в среду использовал право вето против законопроекта об оборонном бюджете, который ранее одобрил Конгресс США.
— Я возвращаю документ в Конгресс без моей подписи, — приводятся слова Трампа в заявлении Белого дома.
Оборонный бюджет в нынешнем виде он назвал “подарком для Китая и России. Трамп не раз предупреждал о планах применить право вето в отношении этого законопроекта.
Ранее обе палаты конгресса подавляющим большинством голосов одобрили этот проект. После ветирования документа Трампом, конгрессмены все равно могут добиться одобрения проекта оборонного бюджета.
Оборонный бюджет США
24 декабря президент США Дональд Трамп наложил вето на проект военного бюджета на 2021 год. Такое решение было принято несмотря на то, что документ успешно прошел Палату представителей и американский Сенат.
Поскольку этот документ имел поддержку в Конгрессе, то американские конгрессмены, скорее всего, отменят это вето Трампа. Теперь Конгресс должен снова проголосовать за этот бюджет.
Наиболее значимые пункты документа свидетельствуют о принятии санкций против Северного потока-2, а также военной помощи Украине размером $250 млн. Всего, согласно законопроекту, предлагается выделить на финансирование деятельности Пентагона $740,5 млрд в 2021 году.